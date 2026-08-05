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Авторадио

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В России предложили поднять штрафы для «обочечников»

Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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