В России предложили поднять штрафы для «обочечников»

Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
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