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Нетаньяху заявил о скором завершении фазы активных боев в Рафахе

Нетаньяху заявил о скором завершении фазы активных боев в Рафахе

Global Look Press/Gil Cohen Magen/XinHua Фаза активных боев с палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа в скором времени завершится, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

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