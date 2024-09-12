С одной стороны, слышишь что наша экономика растет в этом году на рекордные 4,6%. И об этом на Дальневосточном форуме говорит не кто-нибудь, а президент! Наши заводы на словах стараются загрузить на 120% - ну а как иначе, надо переводить на рельсы импортозамещения.
Позор, а не импортозамещение! Крик о помощи директора завода в Армавире не услышан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
"вычислять"????????????????? Заходи в ЛЮБОЕ министерство и по корридору ВСЕ кабинеты открывай и вытаскивай.
Ответить
1 час.
ВД
Валерий Денисов
Частично автор не прав - у нас много что очень даже растёт: пенсионный возраст, инфляция, банковские кредитные проценты, штрафы, налоги, зарплаты чиновников и депутатов, масштабы разбазаривания пенсионного фонда, число мигрантов, число многодетных мегрантнвх семей, отчисления на их содержание, уровень тяжких преступлений, количество прокладываний всё новых дорог из Москвы в Питер, многократное перекладывание плитки на улицах Москвы, сборы на военных и детей и т. п. А что русские? Терпели же и сейчас потерпят!
Ответить
1 час.
Вадим Кузнецов
Как говаривал великий гуру нашего правительства Егор Т.Гайдар: "Мы все купим за границей!" А Ужасные Девяностые ушли навсегда и никогда не вернутся. Да-да, верьте, люди!
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии