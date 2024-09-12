Позор, а не импортозамещение! Крик о помощи директора завода в Армавире не услышан

С одной стороны, слышишь что наша экономика растет в этом году на рекордные 4,6%. И об этом на Дальневосточном форуме говорит не кто-нибудь, а президент! Наши заводы на словах стараются загрузить на 120% - ну а как иначе, надо переводить на рельсы импортозамещения.