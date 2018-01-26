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Volvo выпустит конкурента электрической фуре Tesla

Volvo выпустит конкурента электрической фуре Tesla

В следующем году шведский производитель грузовой техники займется выпуском тягачей с полностью электрическими силовыми установкамиКомпания Volvo Trucks объявила о планах заняться выпуском грузовиков с полностью электрическими силовыми установками.

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