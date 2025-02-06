Трамп подписал указ о санкциях против МУС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции против Международного уголовного суда (МУС), обвиняя его в действиях, направленных против интересов США и их союзников, в частности, Израиля.
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