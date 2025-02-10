Русская диаспора требует закрыть «Садовод»: Алиев, пора ответить Юлия ЧелкановаНедавнее закрытие «Русского дома» в Баку, который с 2009 года представлял интересы России в области культуры и языка, стало шоком для многих в русскоязычной диаспоре.