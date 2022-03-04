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Хищница растолстела прямо на глазах у приморских ученых

Хищница растолстела прямо на глазах у приморских ученых

Дальневосточный леопард, который несколько дней сытно трапезничал добычей, попал на видео в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае.

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