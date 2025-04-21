Новости к этому часу:Google оштрафуют на 3,8 млн рублей за разглашение данных погибших на СВО. В одном из роликов на YouTube были опубликованы имена, анкетные и персональные данные российских военнослужащих, говорится в материалах Таганского суда Москвы.
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