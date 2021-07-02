Донбасс Сегодня

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Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Политика Происшествия Смышляев стал мэром Лобни с 2017 года, а до этого работал в горадминистрации на разные управленческих должностях.

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