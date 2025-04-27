Священник Борисов: люди венчаются, чтобы получить Божье благословение на брак

Одним из торжественных и волнительных моментов в жизни каждой пары является венчание. Это Божие благословение, начинающееся с обряда в храме и продолжающееся всю жизнь супругов, объяснил РИА «Новости» священник Антоний Борисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии