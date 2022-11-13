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За дискредитацию российской армии будут лишать приобретенного гражданства РФ: в ГД поступила президентская поправка

За дискредитацию российской армии будут лишать приобретенного гражданства РФ: в ГД поступила президентская поправка

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства можно лишиться за клевету на российскую армию и ложные сведения о российских вооруженных силах.

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