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Сигналы лихорадки Западного Нила: основные признаки и меры профилактики

Лихорадка Западного Нила представляет собой вирусное заболевание, передаваемое через укусы комаров. В связи с выявлением случаев заражения в России, в частности в Астраханской и Липецкой областях, актуальность распознавания симптомов и профилактики заболевания возрастает.

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