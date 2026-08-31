Сигналы лихорадки Западного Нила: основные признаки и меры профилактики

Лихорадка Западного Нила представляет собой вирусное заболевание, передаваемое через укусы комаров. В связи с выявлением случаев заражения в России, в частности в Астраханской и Липецкой областях, актуальность распознавания симптомов и профилактики заболевания возрастает.
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