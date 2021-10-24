Ситуацию с ракетами на Украине назвали Карибским кризисом «наоборот»

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаСитуацию с ракетами на Украине назвали Карибским кризисом «наоборот»Слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине — плохой знак для Киева.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьJnas LevisonПослушать этого придурка генсека альянса Йенс Столтенберга то НАТО, по его высказыванию, является "благотворительной" организацией! Раньше надо было думать что делать с Украиной когда "ополченцы" дербанили этих нациков в пух и прах, а не слушать разных советников заинтересованных в вяло текущем противостоянии Украины с Россией!Комментировать
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