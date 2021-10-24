ИЗВЕСТИЯ iz

6 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Никакой прокачки газа через СП-1, хохлотвари сразу будут по-черному воровать, как это всегда и делали, а нас потом ге...Медведчук прокомм...
  • Валентин Щербаков
    Эту конченую звериную тварь фашистского МО Германии Крамп-Карренбауэр надо распять на Берлинской площади в назидание ...Политолог оценил ...
  • Борис Осипов
    Все взаимно...Экс-разведчик Вел...

Ситуацию с ракетами на Украине назвали Карибским кризисом «наоборот»

Ситуацию с ракетами на Украине назвали Карибским кризисом «наоборот»

Слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине — плохой знак для Киева.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Jnas Levison
Послушать этого придурка генсека альянса Йенс Столтенберга то НАТО, по его высказыванию, является "благотворительной" организацией! Раньше надо было думать что делать с Украиной когда "ополченцы" дербанили этих нациков в пух и прах, а не слушать разных советников заинтересованных в вяло текущем противостоянии Украины с Россией!

Картина дня

наверх