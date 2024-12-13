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Новосибирец участвовал в обмане звезды фильма "Москва слезам не верит" на 4 млн рублей

Новосибирец участвовал в обмане звезды фильма "Москва слезам не верит" на 4 млн рублей

Раиса Рязанова стала жертвой мошенников, которые действовали по схеме "вам звонит ФСБ".Звезда отечественного оскароносного фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова стала жертвой телефонного мошенника из Новосибирска.

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