Новосибирец участвовал в обмане звезды фильма "Москва слезам не верит" на 4 млн рублей

Раиса Рязанова стала жертвой мошенников, которые действовали по схеме "вам звонит ФСБ".Звезда отечественного оскароносного фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова стала жертвой телефонного мошенника из Новосибирска.
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