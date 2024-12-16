Исследователи заявили, что употребление сосисок грозит раком

Недавнее исследование, проведенное специалистами из университета Майами, выявило тревожную связь между потреблением переработанных продуктов, таких как сосиски и копчености, и увеличением риска развития колоректального рака.
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