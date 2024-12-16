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Исследователи заявили, что употребление сосисок грозит раком

Исследователи заявили, что употребление сосисок грозит раком

Недавнее исследование, проведенное специалистами из университета Майами, выявило тревожную связь между потреблением переработанных продуктов, таких как сосиски и копчености, и увеличением риска развития колоректального рака.

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