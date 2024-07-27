В Челябинской области затопило еще одну дорогу, на этот раз в Сосновском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в Госавтоинспекции региона, из-за разлива реки Биргильды ушел под воду участок дороги Полетаево – Бутаки.
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