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Сосновский заявил, что Германия не во всём сходится с Францией и Британией

Сосновский заявил, что Германия не во всём сходится с Францией и Британией

Политолог Александр Сосновский в интервью на радио «Вести ФМ» заявил, что Германия пытается избежать участия в военном конфликте с Россией, несмотря на давление со стороны Британии и Франции.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
И это правильно . Так должны поступать соседи . Конечно им не избежать покаяния и теперь уже участия в восстановлении разрушенного -только в рамках положенного и будущих договоров . Вот меня гложет даже одна назойливая мысль об объединении Восточной Германии с Россией( ГДР). Тогда бы всё упростилось бы гораздо быстрее и связи бы стали крепче и надёжнее .
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22 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А что скажет д-р Сосновский и слуга народа с Епархией ?
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22 час.
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