Сосновский заявил, что Германия не во всём сходится с Францией и Британией

Валерий Чикунов

И это правильно . Так должны поступать соседи . Конечно им не избежать покаяния и теперь уже участия в восстановлении разрушенного -только в рамках положенного и будущих договоров . Вот меня гложет даже одна назойливая мысль об объединении Восточной Германии с Россией( ГДР). Тогда бы всё упростилось бы гораздо быстрее и связи бы стали крепче и надёжнее .