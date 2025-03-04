Политолог Александр Сосновский в интервью на радио «Вести ФМ» заявил, что Германия пытается избежать участия в военном конфликте с Россией, несмотря на давление со стороны Британии и Франции.
Сосновский заявил, что Германия не во всём сходится с Францией и Британией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Чикунов
И это правильно . Так должны поступать соседи . Конечно им не избежать покаяния и теперь уже участия в восстановлении разрушенного -только в рамках положенного и будущих договоров . Вот меня гложет даже одна назойливая мысль об объединении Восточной Германии с Россией( ГДР). Тогда бы всё упростилось бы гораздо быстрее и связи бы стали крепче и надёжнее .
Ответить
22 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А что скажет д-р Сосновский и слуга народа с Епархией ?
Ответить
22 час.
Свежие комментарии