ТАСС: новый фонд помощи Киеву в ВБ не будет связан с активами России

Менеджмент Всемирного банка (ВБ) дал заверения в том, что создаваемый финансовой организацией новый фонд для поддержки Украины не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами РФ или доходами от них.
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