ДУКи вывезли 6 тысяч кубов древесины из дворов Нижнего Новгорода

Домоуправляющие компании, обслуживающие пять районов Нижнего Новгорода — Канавинский, Московский, Нижегородский, Приокский и Советский, — в течение всего весенне-летнего сезона занимаются комплексным содержанием дворовых пространств.
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