Btc cme Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Todopoderoso So just as expected gap got filled 100% percent .
Btc cme
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Btc cme Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Todopoderoso So just as expected gap got filled 100% percent .