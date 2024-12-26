Андрей Травников поручил обеспечить безопасность пешеходов на дорогах Новосибирска

В частности, глава региона рекомендовал представителям профильных органов изучить успешный опыт Уфы по снижению происшествий на пешеходных переходах, полученный, в том числе, за счет проведения соответствующих технических мероприятий.
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