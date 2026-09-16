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Татар-информ

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Китаец собрал кубик Рубика одной рукой менее чем за 7 секунд – ВИДЕО

Китаец собрал кубик Рубика одной рукой менее чем за 7 секунд – ВИДЕО

Подросток из Китая Чэнь Чжень собрал кубик Рубика 3x3 одной рукой менее чем за 7 секунд, тем самым установив мировой рекорд.

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