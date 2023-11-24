Росстат: цена бананов в РФ впервые превысила 140 рублей за килограмм

Рост розничных цен на бананы выше отметки в 140 рублей за килограмм зафиксирован в РФ в октябре 2023 года впервые за время наблюдений Росстата, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.
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