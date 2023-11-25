Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Всемирный день информации отметят на планете 26 ноября

Всемирный день информации отметят на планете 26 ноября

Ежегодно 26 ноября празднуется Всемирный день информации. Инициатива установления этого дня принадлежит Международной академии информатизации, выступившей организатором Первого Международного форума информатизации, который проходил 26 ноября 1992 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх