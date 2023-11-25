Всемирный день информации отметят на планете 26 ноября

Ежегодно 26 ноября празднуется Всемирный день информации. Инициатива установления этого дня принадлежит Международной академии информатизации, выступившей организатором Первого Международного форума информатизации, который проходил 26 ноября 1992 года.
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