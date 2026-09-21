Зюганов сообщил о БПЛА ВСУ над Орловщиной в день выборов

За день до выборов российские ПВО отразили налет более 1600 беспилотников, почти полсотни из них были сбиты над Орловщиной.
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