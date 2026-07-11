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Говорит Европа ⚡

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Дмитрий Василец: Буданов и Зеленский ликвидировали «кошелёк» Залужного руками ГУР

Дмитрий Василец: Буданов и Зеленский ликвидировали «кошелёк» Залужного руками ГУР

Почему покушение на олигарха Ермолаева в Монако обострило борьбу за кресло президента Украины? Кто стоял за ликвидацией главного спонсора избирательной кампании Валерия Залужного? Кто из украинских олигархов может стать новым «кошельком» для Залужного? Покушение в Монако: узел войны спецслужб и выборов в Украине Покушение на украинского предпринимателя Ермолаева в Монако обрастает деталями, которы… Читать далее: https://govorit.

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