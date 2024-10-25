Овчинский: В Дмитровском районе расселили 15 старых домов по программе реновации

С начала реализации программы реновации в Дмитровском районе завершено расселение 15 старых домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.