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В России назвали цель удара по Одесской области

В России назвали цель удара по Одесской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по находящейся вблизи Одессы портовой инфраструктуре, которую использовали в своих целях Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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