СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

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