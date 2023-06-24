Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.
Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.
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