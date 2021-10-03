В антибелорусском сценарии сателлиты США получили новые роли

Белорусский вопрос по-прежнему остается под пристальным вниманием Запада. США и Евросоюз, провалив попытку государственного переворота в 2020 году, все еще не оставляют надежд на дестабилизацию обстановки в республике, преследуя собственные цели.
Белорусский вопрос по-прежнему остается под пристальным вниманием Запада. США и Евросоюз, провалив попытку государственного переворота в 2020 году, все еще не оставляют надежд на дестабилизацию обстановки в республике, преследуя собственные цели.
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