Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в следующем году настанет "мирное время". Однако его российский коллега Владимир Путин назвал военную спецоперацию "длительным процессом", добавив, что Азовское море уже стало "внутренним" морем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в следующем году настанет "мирное время". Однако его российский коллега Владимир Путин назвал военную спецоперацию "длительным процессом", добавив, что Азовское море уже стало "внутренним" морем РФ.
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