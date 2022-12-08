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Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году

Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в следующем году настанет "мирное время". Однако его российский коллега Владимир Путин назвал военную спецоперацию "длительным процессом", добавив, что Азовское море уже стало "внутренним" морем РФ.

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