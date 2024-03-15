В России снова выбирают Владимира Путина. Что делать, если вы не хотите за него голосовать

С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. Кандидатов, открыто выступающих против войны, на них не допустили: подписи в поддержку Бориса Надеждина ЦИК забраковал, а журналистку Екатерину Дунцову не допустил и до сбора подписей.