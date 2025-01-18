Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают мирных жителей ближайших населенных пунктов из-за безысходности на линии фронта в боях под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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