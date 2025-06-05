Жители Петрозаводска потребовали открыть туалеты на набережной

Жители Петрозаводска обратились к городской администрации с насущным вопросом — когда наконец откроются общественные туалеты на набережной? Проблема отсутствия элементарных удобств вызывает все большее недовольство среди горожан и гостей столицы Карелии.
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