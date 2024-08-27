«Челси» зачем-то понадобился Санчо 🤷♂️ Как сообщает The Telegraph, клуб готов забрать его в обмен на Чилуэлла и Стерлинга.
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«Челси» зачем-то понадобился Санчо 🤷♂️ Как сообщает The Telegraph, клуб готов забрать его в обмен на Чилуэлла и Стерлинга.
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