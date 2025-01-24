Растущая мощь турецкого ВМФ и Краснознамённый Черноморский флот

История «военно-морских качелей» черноморского региона весьма любопытна. Если не уходить в слишком уж далёкие дали походов русских князей на Византию и начать от эпохи паруса и пороха, то господство на Чёрном море долгое время принадлежало Османской империи.
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