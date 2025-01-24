БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    Давно уже надо было повыходить из всех этих западных глобалистских структур. И цб уже давно надо было или переформати...Конец глобализма:...
  • Сергей Ипатов
    "Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт".                            ...Куда нас заведет ...
  • Людмила Лепаева
    Они гражданское население убивают, а мы их в котлах жалеть не должны.Смерть за смерть«Жаль что всплыло...

Растущая мощь турецкого ВМФ и Краснознамённый Черноморский флот

Растущая мощь турецкого ВМФ и Краснознамённый Черноморский флот

История «военно-морских качелей» черноморского региона весьма любопытна. Если не уходить в слишком уж далёкие дали походов русских князей на Византию и начать от эпохи паруса и пороха, то господство на Чёрном море долгое время принадлежало Османской империи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Хироников
Товарищ Силкин, это что? Хвалебная ода Эрдогану? Для чего? Если такой умный, подскажи как сделать флот, российский, лучше.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх