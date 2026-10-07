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«Но у России есть шанс выжить». Директор МВФ заявляет о катастрофе: мир тонет в долгах, невиданных со времен Второй мировой

«Но у России есть шанс выжить». Директор МВФ заявляет о катастрофе: мир тонет в долгах, невиданных со времен Второй мировой

Мировой государственный долг в ближайшее время может превысить 100% глобального ВВП и побить рекорд со времен Второй мировой войны.

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