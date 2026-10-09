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Авторы проекта "Рыбарь" прибыли в Сербию после выдворения из Черногории

Авторы проекта "Рыбарь" прибыли в Сербию после выдворения из Черногории

Авторы проекта «Рыбарь» прибыли из Черногории в Сербию. Об этом сообщает РИА Новости.По данным агентства, около 22:55 по местному времени (23:55 мск) самолет авиакомпании Air Serbia из Подгорицы с россиянами на борту приземлился в Белграде.

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