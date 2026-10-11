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Климатолог Эстрада: Эль-Ниньо может побить температурный рекорд 1982–1983 годов

Климатолог Эстрада: Эль-Ниньо может побить температурный рекорд 1982–1983 годов

Такое климатическое явление, как супер-Эль-Ниньо, способное менять погодные условия по всему миру, начало формироваться в тропической части Тихого океана.

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