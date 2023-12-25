В результате обстрела Пологов пострадали монтеры

Украинские войска 24 декабря дважды атаковали город Пологи, есть пострадавшие и разрушения, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.