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Штурмовые отряды ЧВК “Вагнер” освободили село Берховка под Артёмовском

Утром 24 февраля основатель и глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Берховка под Артёмовском в Донецкой народной республике освобожден.

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