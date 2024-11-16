Собрав почти полмиллиарда долларов, ABL Space переходит от ракет-носителей к боевым ракетам

В компании ABL Space Systems грядут значительные перемены. Вчера вечером руководитель 7-летнего стартапа вышел в социальные сети, чтобы сделать важное заявление: Компания больше не будет ориентироваться на рынок коммерческих запусков, а займется противоракетной обороной.