Собрав почти полмиллиарда долларов, ABL Space переходит от ракет-носителей к боевым ракетам

В компании ABL Space Systems грядут значительные перемены. Вчера вечером руководитель 7-летнего стартапа вышел в социальные сети, чтобы сделать важное заявление: Компания больше не будет ориентироваться на рынок коммерческих запусков, а займется противоракетной обороной.
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