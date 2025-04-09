Политолог Наумов: Россия изначально развела темы Украины и отношений с США

Уже завтра в Стамбуле стартует очередной раунд российско-американских переговоров. Главной темой станет восстановление двустороннего сотрудничества, или, если говорить более витиевато, избавление от «токсичного наследия» администрации Джо Байдена.
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