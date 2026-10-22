Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел «Прямой разговор» с жителями 22 октября на 360.ru. За 48 минут эфира он ответил на вопросы о развитии транспортной инфраструктуры, доступности медицины, поддержке участников СВО и их семей, строительстве метро и открытии нового колледжа.