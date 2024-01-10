Строящийся хирургический корпус в Новом Уренгое оснастят системами безопасности

Хирургический комплекс в больничном городке Нового Уренгоя оборудуют системами безопасности. Строители уже приступили к монтажу пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом.
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