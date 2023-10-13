Парад лицемеров

лина любимцева

Ну правильно...ХАМАС очень "вовремя" заявил о себе. Правда не понятно, откуда дровишки и откуда все идет? А ВОВРЕМЯ в том плане, что в Израиле теперь сплоченность, никто не будет выступать против Нетаньяху, он же уже был "на вылет". Из-за судебной реформы... А теперь не до нее, "так желудок свело"..... А для США выгодно, что хоть какая-то "победа" будет перед выборами Бидона на новый президентский срок. Да и сектор Газа освободят от палестинцев, сгонят их там куда-нибудь в резервацию, и под вооруженную охрану. Или вообще за пределы Израиля. И ПАЛЕСТИНА теперь полностью станет ИЗРАИЛЕМ!! Без чужаков... ну вот со всех сторон очень выгодная позиция и обстановочка!!