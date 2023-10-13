ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Лучше бы обратили внимание на тех кто из  СССР и России сбежал в Израиль и на халяву теперь возвращается... И в больш..."Я не обливал гря...
  • Виталий Рудзит
    Таких на новою родину без права возвращения лет на 10. Будет время подумать..."Я не обливал гря...
  • Виктор K
    Я сам проживаю в Германии , много слышал от людей приехавших из советов,хаили как им плохо жилось в советах а теперь ..."Я не обливал гря...

Парад лицемеров

Парад лицемеров

Проект "холокост" закрыт Любовь Егорова Автор:  ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Занимательно тралить Телегу и прочие социальные сети - пишущие граждане разделились на три лагеря, первый за Израиль, второй за Палестину и третий, которому и те, и другие одинаковы неприятны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Ну правильно...ХАМАС очень &quot;вовремя&quot; заявил о себе. Правда не понятно, откуда дровишки и откуда все идет? А ВОВРЕМЯ в том плане, что в Израиле теперь сплоченность, никто не будет выступать против Нетаньяху, он же уже был &quot;на вылет&quot;. Из-за судебной реформы... А теперь не до нее, &quot;так желудок свело&quot;..... А для США выгодно, что хоть какая-то &quot;победа&quot; будет перед выборами Бидона на новый президентский  срок. Да и сектор Газа освободят от палестинцев, сгонят их  там куда-нибудь в  резервацию, и под вооруженную охрану. Или вообще за пределы Израиля. И ПАЛЕСТИНА теперь полностью станет ИЗРАИЛЕМ!! Без чужаков... ну вот со всех сторон очень выгодная позиция и обстановочка!!
Ответить
6 час.
лина любимцева
И оружие ХАМАС Украина продавала (или передавала) с  приказа самих США.
Ответить
6 час.
лл
лина любимцева
Ну правильно. Гены у них одни. Ведь евреи - это арабские ЦЫГАНЕ!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх