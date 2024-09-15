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Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

ТАСС: Галкин отрицает занятие политической деятельностью Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отрицает ведение политической деятельности, а также утверждает, что признание иноагентом нарушает его права и свободы.

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Комментарии
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Андрей
его давно под статью надо, а не иноагентом объявлять
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3 час.

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