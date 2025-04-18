Вот почему в Европе не могут договориться по отправке войск на Украину

Разногласия по вопросу об отправке войск на Украину – всего лишь внешняя сторона ведущихся сейчас гораздо более жестких переговоров о "милитаризации" страны, все более открыто признают многие европейские источники.
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