Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

В пресс-службе МЧС России сообщили, что глава ведомства Александр Куренков и министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами.
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