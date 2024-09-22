Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 23 по 29 сентября 2024 года. 14-я Седмица по Пятидесятнице.
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Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 23 по 29 сентября 2024 года. 14-я Седмица по Пятидесятнице.